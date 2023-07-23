فحص 617 مريضا في قافلة طبية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمنوفية

شهدت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة، في قرية كفر بني غريان في المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين، والتي تشمل العديد من التخصصات الطبية المختلفة بهدف خدمة المواطنين الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة ضمت مختلف التخصصات من باطنة ورمد وجراحة وأطفال وجلدية ونساء وتوليد وتنظيم أسرة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث وصل عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 617 مريضا في التخصصات المختلفة.

القافلة تضم كافة التخصصات الطبية المختلفة

وأضافت منسق القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة شملت صيدلية لصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل لإجراء التحاليل المطلوبة، وجهاز أشعة، كما جرى الكشف العشوائي للضغط والسكر للمرضى وقياس للسكر التراكمي وفحص للثدي وقياس وظائف الكلى.

وأشارت إلى أن القافلة الطبية شملت تنظيم ندوات تثقيفية للمرضى ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، موضحة أن القافلة تستمر اليوم الأحد في نفس القرية للوصول إلى أكبر نسبة مستفيدة من الخدمات التي تقدمها القوافل العلاجية خدمة للمواطنين.