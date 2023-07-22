«مياه المنوفية» 5 خطوات للتصالح على وجود وصلة غير قانونية.. الأوراق المطلوبة

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى محافظة المنوفية، آلية التصالح على وجود وصلة غير قانونية «خلسة»، بتركيب عداد كودي أو مياه حرة بدون عداد، في إطار الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين وزيادة الوعي والتعريف بالخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة تسهيلا على المواطنين قبل التوجه لتنفيذ الخدمة.

المستندات المطلوبة للتصالح على وجود وصلات غير قانونية

وأكدت الشركة، أن المستندات المطلوبة للتصالح على وجود وصلة غير قانونية، من خلال تركيب عداد كودي للمواطنين المتعدين على شبكة المياه بصورة غير قانونية لمحاسبتهم على استهلاكهم من المياه والصرف الصحي، من خلال الأوراق التالية:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2 - بطاقة الرقم القومي.

3 - محضر المخالفة.

4 - إيصال كهرباء حديث (إن وجد).

5 - مستند الملكية لمحل التعاقد.

6 - التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

7 - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

خطوات للتصالح في وصلات ومياه مخالفة بالمنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى المنوفية، الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للتصالح في وجود وصلة غير قانونية، علي النحو التالي:

1 - قيام العميل باستيفاء طلب العداد الكودي.

2 - إجراء المعاينة على الطبيعة

3 - إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

4 - قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقداً أو بالتقسيط.

5 - تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والانتهاء من تقديم الخدمة.

وحددت الشركة، 10 أيام عمل للانتهاء من تقديم الخدمة للمواطنين الراغبين في تنفيذها من أبناء محافظة المنوفية، وتشمل تقديم الطلب وسداد رسوم المعاينة وتحديد قيمة المقايسة، وإصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة، علي أن تكون الرسوم المالية وفق اللائحة التجارية الموحدة.