ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة في حملات مكبرة بالمنوفية 

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، حملات تفتيشية مكثفة؛ لضبط الأسواق ومنع التلاعب في اللحوم والدواجن، بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية على المجازر والمحال التجارية والمطاعم، نجحت في ضبط كميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط 8 أطنان من اللحوم الفاسدة بالمنوفية

وأضاف مدير الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التفتيشية نجحت منذ عيد الأضحى وحتي اليوم، في ضبط ما يقرب من 8 أطنان من اللحوم الفاسدة، وجرى التحفظ عليها وإخطار جهات التحقيق بها، مؤكدا أن الحملات تكون صباحية ومسائية.

وأوضح أن اللحوم المضبوطة في الحملات التفتيشية، يتم وضعها تحت تصرف جهات التحقيقات، ويتم إعدامها بعد ذلك، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية ومديرية الصحة وباقي الجهات الأخرى.