نجوم الفن يواسون مي كساب بعد وفاة والدها

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنانة مي كساب في وفاة والدها والذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض.

مواساة نجوم الفن لمي كساب

وجاءت مواساة نجوم الفن لمي كساب على منشور وفاة والدها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إذ قالت أيتن عامر: البقاء لله يا مي ربنا يصبرك، وكتب شريف رمزي: البقاء لله شدي حيلك، وقالت منة فضالي: لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يصبرك يا رب، ونعاه أحمد جمال: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله، وقالت راندا عبدالسلام: يا حبيبتي يا رب يصبر قلبك يا رب ويرحمه ويغفرله.

وفاة والد مي كساب

وأعلنت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة والدها بعد صراع طويل مع المرض، وكتبت مي كساب قائلة: أبي في ذمة الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة اللهم اغفرله اللهم ارحمه.