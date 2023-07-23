«تعليم الإسكندرية»: 4 فئات معفاة من المصروفات الدراسية

أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن» أن الدولة تهتم بأبنائها وتولي الفئات الخاصة رعاية متكاملة، ومن الناحية التعليمية هناك فئات حددتها الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم للإعفاء من سداد الاشتراكات المقررة كدعم لهذه الفئات الأولى بالرعاية.

الفئات المعفاة من المصروفات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بمختلف المراحل التعليمية وفق البيان المعتمد في من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التعليم كالتالي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير

- ‏أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها بعد تقديم ما يفيد ذلك.

- ‏الطلاب يتامى الأب غير القادرين

- ‏الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الإجتماعية

قيمة المصروفات للفئات المعفاة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن المصروفات المدرسية تحددت للصفوف الدراسية الأولى بجميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

الصف الأول لمرحلة رياض الأطفال 305 جنيهات وأبناء العاملين 171.50 والفئات المعفاة 37.10 جنيه.

- الصف الأول الابتدائي 305 جنيهات وأبناء العاملين 171,05 والفئات المعفاة 37,10.

- الصف الأول الإعدادي 305 جنيهات وأبناء العاملين 119,05 والفئات المعفاة 34 جنيها.

- الصف الأول الثانوي 530 جنيها وأبناء العاملين 292,95 جنيه والفئات المعفاة 65,90 جنيه

- ‏الصف الأول الثانوي خدمات 2230 جنيها وأبناء العاملين 1142,95 وأبناء الشهداء 65,90 جنيه.

-‏ الصف الأول ثانوي فني 220 جنيها وأبناء العاملين 135,45 والفئات المعفاة 50,90 جنيها.

-‏ ثانوي فني خدمات 2020 جنيها وأبناء العاملين 1035,45 جنيه والفئات المعفاة 800,90.