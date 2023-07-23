وزير الري: نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لم تقف ضد إثيوبيا أبدا أو أي دولة أخرى في طريقها لتحقيق التنمية، غير أن خط الفقر المائي معروف عالميا بنسبة 1000 متر مكعب سنويا للمواطن، لاستخدامه في كل الاحتياجات الصناعة والزراعية.

سويلم: نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب

وأضاف «سويلم» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»، أن الدولة استثمرت منذ 2014 في مجال المياه بعشرات المليارات من الجنيهات في المشروعات المختلفة، «معظم مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر تقوم على مياه الصرف الزراعي، نحن نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي وهذا رقم غير موجود في إفريقيا والشرق الأوسط».

وأوضح أن نصيب الفرد المصري من المياه محدد بنصف الكمية العالمية، متابعا: «نحن دولة فقيرة جدا في مصادر المياه، لذا يجب إدارة المياه بكل حكمة وأن 97% من مواردنا المائية تأتي من نهر النيل، وبالتالي فحتى التغيرات المناخية سوف نديرها داخل وخارج مصر».