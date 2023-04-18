هاني سويلم يشكل غرفة طوارئ لمتابعة بعثة وزارة الري في السودان  

ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، اليوم، بمقر قطاع شؤون مياه النيل لبحث أوضاع بعثة الوزارة بالسودان في ظل التوترات التي شهدتها مناطق عدة بالدولة الشقيقة.

تشكيل غرفة طوارئ بقطاع شؤون مياه النيل

وذكر بيان للوزارة أن اللقاء استعرض تقرير عن موقف أعضاء البعثة ومدى توافر المؤن والاحتياجات الأساسية، كما قام بالاتصال بأعضاء بعثة الري للاطمئنان عليهم، ووجه بتشكيل غرفة طوارئ بقطاع شؤون مياه النيل للمتابعة على مدار الساعة لأوضاع البعثة والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومي بالمستجدات.

توخي أقصى درجات الحيطة والحذر

أشار البيان إلى تنبيه الوزير بضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات الى أن يتم استقرار الأوضاع.

وأعربت وزارة الموارد المائية والري عن خالص تمنياتها باستقرار الأوضاع بدولة السودان الشقيقة، وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.