وزير الري: مفاوضات سد النهضة لها سقف زمني.. لا يمكن أن تكون ممتدة

شدد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري على أن مفاوضات سد النهضة يجري الإعداد لها حالياً، لكنها لم تبدأ بعد، لافتا إلى أن تلك المفاوضات لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق.

سويلم: لابد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس

وأضاف «سويلم» خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «ON»، أن الوزارة تتحدث عن مدة محددة للمفاوضات ولا يمكن أن تمتد كما كانت في السابق، كما علق الوزير على أنباء الملء الرابع للسد، قائلا: «في الملء الرابع لابد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة في النهر إلى مصر والسودان».

وشدد الوزير على أن مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة شريطة الالتزام أن لا يتسبب ذلك في ضرر لمصر قائلاً : «نحن لسنا ضد التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة، ولكن مع الالتزام ألا يتسبب في ضرر لنا»