كشف لغز العثور على جثة طفل في عزبة الخضيري بكفر الشيخ

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لغز مقتل طفل، 10 سنوات، وذلك عقب العثور على جثته وسط الزراعات بعزبة الخضيري التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك عقب تحرير محضر بغيابه.

اختفاء الطفل في ظروف غامضة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بقيام أسرة الطفل أحمد شاهين، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ويقيم بعزبة الخضيري، بالإبلاغ عن غيابه في ظروف غامضة، قبل أن يتم العثور عليه مقتولا وسط الزراعات.

اعتراف المتهم بالجريمة

وكلف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي للوصول إلى مرتكب الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة طفل آخر يدعى «أ. ع»، 15 سنة، وجرى القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود التحريات وفريق البحث الجنائي، اعترف بالواقعة معللا ذلك بأن المجني عليه كان دائما ما يقوم بمضايقته، فقام باستدراجه إلى منطقة الزراعات وتخلص منه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.