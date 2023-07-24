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إحالة متهمين بسرقة أسلاك كهربائية في التجمع الأول للمحاكمة

كتب:

بسمة عبدالستار
08:35 ص | الإثنين 24 يوليو 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، إحالة عاطلين لاتهامهما بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية في منطقة التجمع الأول بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من مديرية أمن القاهرة، يفيد قيام متهمان بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية بدائرة القسم بقصد بيعها، والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

العثور على كمية من الأسلاك الكهربائية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين قيام شخصان محل إقامتهما في محافظة بني سويف، وبحوزتهما جوالين داخلهما كمية من الأسلاك الكهربائية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهتهما أقرا بسرقة المضبوطات بقصد بيعها، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

 

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بقلم بسمة عبدالستار