إحالة عصابة سرقة عدادات الكهرباء في الدرب الأحمر للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة متهمين بسرقة عدادات الكهرباء من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة الدرب الأحمر من طالب يقيم في دائرة القسم، يفيد اكتشافه سرقة عداد كهرباء من داخل شقة مغلقة باسم والدته كائنة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة جرى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما مُسجل جنائيًا، يقيمان في القاهرة، وبتقنين الإجراءات، وجرى استهدافهما وأمكن القبض عليهما وبحوزتهما 5 عدادات كهرباء مجهولة المصدر، مجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات غير المأهولة بالسكان، مستخدمين في إتمام جريمتهما أسلوب الفك وأقرا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبعد استدعاء المجني عليهم تعرفا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.