إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ميكروباص محمل بالركاب، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا وأصيب مستقليهما.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمحيط الحادث، بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغًا لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق أسيوط الغربي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق القاهرة/ أسيوط الغربي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم علاء الدين المطاوي 54 سنة، وعبد الملاك معاذ عبد الملاك 28 سنة وكلاهما من محافظة المنيا، ومسلم أحمد مسلم عمار 23 سنة، ومحمد علاء مسلم عمار 18 سنة وكلاهما من محافظة أسيوط.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.