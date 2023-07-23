السيسي: التطوير الاقتصادي أصبح ضرورة للمستقبل وليس ترفا أو رفاهية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أسس وقيم الجمهورية الجديدة، تبنى على سابقتها ولا تهدمها، تضيف إليها ولا تنتقص منها، تحافظ على أولوية الوطن وحمايته وسط واقع دولي وإقليمي يتزايد تعقده واضطرابه على نحو غير مسبوق.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: «الجمهورية الجديدة نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديدات، أدرك خلالها المصريون وتأكدوا بعين اليقين أنّ الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه».

وتابع الرئيس: «التطوير والتحديث الاقتصادي أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفا ورفاهية، إنّ واقعنا الديموجرافي والاقتصادي يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدي، وإنّما على الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وتنمية مستدامة متسارعة، حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية».