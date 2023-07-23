نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وجه خلالها التهنئة للمصريين وجاء نصها كالتالي:

أتوجه لكم بخالص التهنئة في الذكرى الحادية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا.. نظرت ذات يوم إلى المستقبل فأرادته حرا كريما لمصر وأبنائها .. تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية.. وقدمت مــن أجل ذلك تضحيات هائلة حتى توجت ثورة يوليو الخالدة.. تلك المسيرة الممتدة.. التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية.. واشتد عودها.. لتقف على قدمين ثابتتين.. مطالبة الاستعمار.. بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل؛ كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر.. قائد الثورة.. الذي نتوجه إليه اليوم بتحية إجلال وتقدير ونتقدم أيضا بتحية اعتزاز للرئيس محمد نجيب.. الذي تصدر المسئولية في لحظة دقيقة من عمر الوطن وللرئيس البطل محمد أنور السادات.. الذي أدى الأمانة في الحرب والسلام.. ودفع حياته ثمنا غاليا.. لكرامة مصر ومستقبلها.

الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو حققت إنجازات عظيمة

شعب مصر الكريم، أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ سبعين عاما.. ومضت في طريقها.. تبنى مصر جديدة في زمنها.. ويعلو شأنها شرقا وغربا.. لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطنى، فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطا مهما.. لتمكين قطاعات كبيرة.. من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال.. وإعطائهم مكانا يليق بهم.. طــال انتظـارهـم واشتياقهم له .. حققت الثورة إنجازات عظيمة.. في كثير من الأحيان.. وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.

وبعد سبعين عاما على تأسيس الجمهورية.. ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته.. واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى.. خلال السنوات من 2011 إلى 2014.. وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار.. هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزاما أن نفكر بجدية فى المستقبل.. وفي الجمهورية الجديدة.. التي تمثل التطور التاريخي.. لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة.. آن لها.. أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

الرئيس السيسي: أسس الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها ولا تهدمها

شعب مصر الأبى، إن أسس وقيم الجمهورية الجديدة.. تبنى على سابقتها، ولا تهدمها.. تضيف إليها، ولا تنتقص منها .. تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، وسط واقع دولي وإقليمي، يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق.. ووحدة الجبهة الداخلية، بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات.. التي أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا..إن الجمهورية الجديدة.. هي نتاج لمرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، من الصعاب والتحديات.. أدرك المصريون خلالها.. وتأكدوا بعين اليقين.. أن الوطن، الآمن المستقر.. يعلو ولا يعلى عليه.

الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة

كما أن التطوير والتحديث.. الاجتماعي والاقتصادي.. أصبح ضرورة للحياة والمسـتقبل.. ولـيس ترفـا ورفاهية.. إن واقعنا الديموغرافي والاقتصادي.. يحتم علينا.. ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدى.. وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة.. وتنمية مستدامة متسارعة.. حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية.. عادتنا الطبيعية.. إن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة .. وبناء القدرة الوطنية فى جميع المجالات.. لتصل مصر إلى الموضع، الذى يطمح إليه شعبها.إن تحقيق كل ما سبق، والحفاظ عليه وتنميته.. يتطلب، بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير.. تطوير الخصائص الإنسانية فى مجتمعنا.. بناء الإنسان المصرى.. والارتقاء بأحواله.. تعليميا وصحيا وثقافيا .. وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح.. في إطار مجتمعي متكامل.. يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.

السيسي: مسيرتنا الوطنية تمضي للأمام رغم الصعاب والتحديات

شعب مصر العظيم، إن لكم أن تفخروا.. بما حققناه عبر تاريخنا الحديث منذ الاستقلال .. إن مسيرتنا الوطنية تمضى للأمام رغم الصعاب والتحديات .. نتطلع إلى المزيد؛ إذ أن آمال شعبنا تلامس حواف السماء.. ونعمل بجد وإخلاص وعلم.. على تحويل هذه الآمال.. إلى واقع وحقائق.. فى كل مكان على أرض مصر.. نعلم أن شعبنا العظيم.. تحمل الكثير.. وضرب المثل.. في الصـبر والصـمود.. أمام أزمـات عديـدة .. ونطمئنكم.. أن الدولة تبذل أقصى ما فى الجهد والطاقة، بلا كلل.. لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة.. وزيادة الدخل للمواطنين .. وإقامة مسارات جديدة.. لتطور ونمو الاقتصاد.. بما يتواكب مع العصر.. ومع طموحات أبناء الشعب .. نطمئنكم.. أن جميع الأصوات الجادة مسموعة.. لما يحقق صالح الوطن.. ويسهم فى بناء المستقبل والواقع الجديد.. الذي نطمح إليه ونعمل من أجله.. مخلصين النية.. لله والوطن.

شكرا جزيلا.. وكل عام وأنتم بخير.. ومصر فى أمان وسلام وتقدم.ودائما وأبدا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.