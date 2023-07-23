آخر موعد لامتحان القدرات 2023.. ونصائح للاستفادة من دليل الاختبارات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد لامتحان القدرات 2023، مؤكدة أنّ اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة حتى الآن بالتنسيق مع جميع الجامعات، وعدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات أمس، بلغ أكثر من 72 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني.

تفاصيل آخر موعد لامتحان القدرات 2023

وعن آخر موعد لامتحان القدرات 2023، أكدت وزارة التعليم العالي في بيان سابق لها، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، بشأن كيفية التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

- كليات الفنون الجميلة تخصص فنون وعمارة.

- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

- كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان ودمياط وبنها وبني سويف.

- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

- شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

- كلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية جامعة قناة السويس.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.