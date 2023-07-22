«الأعلى للجامعات»: 72 ألف طالب وطالبة سجلوا في اختبارات القدرات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك جاهزية تامة لأعمال تنسيق الجامعات 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، موضحا أن اختبارات القدرات 2023 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وعدد الذين سجلوا للاختبارات حتى الآن تجاوز 72 ألف طالب وطالبة.

التعليم العالي تكشف حقيقة تنسيق الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2022 في تنسيق الجامعات 2023

وأكد الأعلى للجامعات الحكومية، وفقا لتقرير صادر عنه، أن من ضمن قواعد التنسيق التي أقرها المجلس، هو حداثة المؤهل الدراسي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من يحق لهم التنسيق عبر الموقع الإلكتروني، أي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وأن تنسيق طلاب السنوات الماضية يكون وفقا للحدود الدنيا للكليات وقت الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأعلى للجامعات سيعقد السبت المقبل اجتماعه الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بـ تنسيق الجامعات 2023، أبرزها متابعة تقرير اللجنة العليا للتنسيق بشأن اختيارات القدرات.