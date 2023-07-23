رابط التسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التسجيل لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حتى 3 أغسطس، لذا يرغب بعض الطلاب في معرفة الرابط الرسمي المخصص لتسجيل اختبارات القدرات 2023.

التسجيل فى اختبارات القدرات يجرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وبلغ عدد الذين سجلوا في اختبارات القدرات نحو 72 ألف طالب وطالبة.

رابط التسجيل في اختبارات القدرات 2023

- الدخول على الرابط الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة خدمات تنسيق الثانوية العامة (لأداء اختبارات القدرات 2023) وذلك من خلال الرابط الإلكتروني.

- ادخال رقم الجلوس والرقم القومي، الخاص بالطالب.

- التأكد من صحة بيانات الطالب التي ستظهر على الشاشة.

- اختيار نوع القدرات الراغب فيها الطالب من القائمة، والكليات، ومواعيد الاختبارات، والأماكن المخصصة لأداء الاختبارات.

- عقب انتهاء عملية التسجيل يجرى طباعة الإيصال، الذي يضم رغبة الطالب وموعد الاختبار.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

وفي سياق متصل أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 من المقرر إعلانها مطلع أغسطس المقبل، وأنّ النتائج الأولية للامتحانات التي خضعت للتصحيح مبشرة.

وأشار فى فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنه يتوقع أن تتخطى نسبة نجاح هذا العام 91% في اللغة الأجنبية الثانية، و90% في اللغة العربية.