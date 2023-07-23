رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقرية العيايشا بقنا

كتب:

رجب آدم
10:52 ص | الأحد 23 يوليو 2023
انتشال جثة غريق - أرشيفية

انتشال جثة غريق - أرشيفية

انتشلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، اليوم، جثة طالب بعد غرقه أمس في نهر النيل بقرية العيايشا جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

غرق طالب في نهر النيل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بغرق طالب في نهر النيل أمام قرية العيايشا في قوص جنوب محافظة قنا، ولم تتمكن قوات الإنقاذ النهري انتشال في وقتها.

انتشال جثة الطالب

وعلى الفور استأنفت قوات الإنقاذ النهري عملها صباح اليوم، وتمكنت من انتشال جثة الطالب محمد محمود عبدالوهاب، 16 عاما.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق الاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول واقعة الغرق، كما انتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.

اقرأ المزيد:

انتشال جثة غريق من نهر قنا كان يستحم بسبب الحرارة

شقيقة غريق قنا بعد العثور على جثته طافية بنيل الأقصر: رؤيا منامية تحققت

لليوم الثاني.. قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث عن غريق بنيل قنا

انتشال جثة غريق كوبري الشيخ يونس في مدينة قنا

بعد بحث استمر 3 أيام.. انتشال جثة «غريق المحروسة» في قنا
بقلم رجب آدم