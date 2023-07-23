انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقرية العيايشا بقنا

انتشلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، اليوم، جثة طالب بعد غرقه أمس في نهر النيل بقرية العيايشا جنوب محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

غرق طالب في نهر النيل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بغرق طالب في نهر النيل أمام قرية العيايشا في قوص جنوب محافظة قنا، ولم تتمكن قوات الإنقاذ النهري انتشال في وقتها.

انتشال جثة الطالب

وعلى الفور استأنفت قوات الإنقاذ النهري عملها صباح اليوم، وتمكنت من انتشال جثة الطالب محمد محمود عبدالوهاب، 16 عاما.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق الاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول واقعة الغرق، كما انتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.