هدى رشوان: مدينة العلمين الجديدة أيقونة الجيل الرابع على 5 مستويات

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن إن حفل الفنان تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة كانت أكثر من رائعة، إذ بعثت طاقة إيجابية كبيرة لكل الحاضرين، مشيرة إلى أن الله عز وجل وهب مصر أحسن بحر في العالم، لذا جرى تخصيص الصفحة الأخيرة من ملف جريدة «الوطن» للصور فقط كونها تتحدث، مؤكدة أن الفنان تامر حسني كان مبهجا بشكل كبير، طريقة دخوله المسرح كانت مثيرة.

مدينة العلمين تتألق

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC: «لم نسمع عن حالات تزاحم أو تحرش أو غيره من السلوكيات غير الأخلاقية في حفل الفنان تامر حسني، وهذا لجودة التنظيم، وجميع الحاضرين أشادوا بالحفل وروعته»، مشيرا إلى أن مدينة العلمين تتألق وتعد أيقونة الجيل الرابع على كل المستويات سواء الصناعي أو الاقتصادي أو التعليمي من خلال الجامعات التي تُقام هناك وليس المستوى الترفيهي والسياحي فقط.

وجهة عالمية للسياحة المصرية

وأشارت أن هناك حوالي 40 ألف فرصة عمل متوفرة في مشروعات العلمين كلها، فضلا عن وجود ما يقرب من 70 شركة على المستويين المحلي والدولي يعملون من أجل الصناعة وضبط الأمور في مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن مدينة العلمين أصبحت وجهة عالمية للسياحة المصرية.

وأضافت: «كنت أعمل خلال عام 2008 في حقوق الإنسان وكانت منطقة العلمين مليئة بالألغام، وكنا نسمع كل يوم عن انفجار لغم، لذلك كنا نطالب بتطهيرها»، موجهة التحية والتقدير لكل القائمين على العلمين والقيادة السياسية على مجهوداتهم الكبيرة في تطهير فوق 90 ألف فدان من الألغام وتحولها لمنطقة بهذه الروعة والجمال.

وعن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أكملت: «حياة كريمة تعمل على تنمية الإنسان في كل المحافظات وليس مجرد تشييد الأبينة فقط، فمثلا يجرى العمل على ملف الرياضة في محافظة بني سويف، وتدريب أطفال قرى حياة كريمة على المستوى الرياضي في الألعاب الفردية والجماعية المختلفة سواء كان كرة قدم أو طائرة أو سباحة وغيرها».