ناقد فني: مهرجان العلمين ليس تقليديا.. والمدينة أصبحت عالمية

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إن مدينة العلمين الجديدة تصلح للإقامة طوال العام وليس كما كان يعتقد البعض كونها مدينة صيفية فقط، وذلك لتوافر الخدمات كلها فيها، والتي تواكب مدن أوروبا، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين ليس مهرجانا تقليدياً «كلاسيك» يمتد لأسبوع أو 10 أيام فقط، بل أكثر من 6 أسابيع، أي يغطي معظم شهور الصيف.

تنوع في الألوان الفنية بمهرجان العلمين

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رضوى عطا وباسم طبانة، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تنوعا في الألوان الفنية بمهرجان العلمين سواء الجزء الرياضي مثل كرة القدم الشاطئية، أو الحفلات الفنية مثل حفل تامر حسني الذي أقيم منذ يومين، متابعا بأن مسرح الحفل كان مجهزا على أحدث طراز، والشاشات كانت تعكس الضوء الخلفي للفنان تامر حسني، ما زاد الإبهار، مؤكدا أن هذا الحفل كان له صدى إيجابي للغاية.

دخول الفنان تامر حسني للحفل

وتابع: «طريقة دخول الفنان تامر حسني للحفل في العلمين الجديدة عن طريق ربطه في حبل والنزول من طائرة على ارتفاع كبير أحدث إبهارا وإثارة قبل بدء الحفل، وهذا الأمر كان أول مرة يحدث على أرض مصر»، مشيرا إلى أن أعداداً هائلة استمتعت بالحفل، وكان هناك تأمين لدخول الجمهور وخروجه، لذلك يعتبر حفل العلمين للفنان تامر حسني من أفضل الحفلات التي أحياها.