«إكسترا نيوز»: مستوى عالمي لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

قالت الإعلامية لما جبريل، مذيعة «إكسترا نيوز»، إن ليلة أمس تم متابعة الافتتاح الفعلي لحفل الفنان تامر حسني، لافتةً إلى أنه أول فعاليات فنية غنائية بمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين».

جبريل: حفل النجم تامر حسني.. عالمي

وأكدت «جبريل»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن حفل النجم تامر حسني أمس بمهرجان العلمين الجديدة يرتقي للمستوى العالمي، قائلة «تامر حسني سوبر ستار وبالتالي كانت الأعداد كبيرة للجمهور الذي حضر الحفل وسط أجواء احتفالية رائعة».

حفل تامر حسني نموذج يليق بافتتاح مهرجان العلمين

وتابعت لما جبريل، «فرحة غامرة بالعلمين والساحل الشمالي وكان يوما نموذجيا لافتتاح مهرجان العلمين الجديدة ليتم في أبهى صوره بحفل كبير يخبرنا عن صناعة مصر للترفيه.. حفل الفنان تامر حسني حقق نجاحا كبيرا في مهرجان العلمين الجديدة».