برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» الخاص بحفل الفنان تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة بعنوان «الإبهار والإقبال عنوان أول حفلات مهرجان العلمين الجديدة».

وجاء في ملف الوطن: في ليلة استثنائية، انطلق أول الحفلات الغنائية لمهرجان العلمين، أضخم مهرجان ترفيهي في الوطن العربي، أمس الأول الجمعة، بحفل ضخم أحياه النجم والمطرب الشهير تامر حسني الذي أنار سماء المدينة الساحرة بأغنياته واستعراضاته التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وبدأ توافد الجمهور بأعداد كبيرة إلى مكان الحفل منذ الساعة الرابعة عصرا، حيث كانت التحضيرات الأخيرة للحفل قد انتهت لخروجه في أبهى صورة، وبعد اكتمال الحضور الجماهيري من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، صعد الإعلامى شريف مدكور إلى خشبة المسرح ليقدم الحفل، معبرا عن سعادته بوجوده في مدينة العلمين، حيث قال: «مبسوط جدا إنى معاكم النهاردة، ومبسوط إني في أرض مصرية جميلة، في وقت من الأوقات الأرض اللي واقفين عليها دى كان فيها 21 مليون لغم، وتمت إزالة كل هذه الألغام، وبقت دلوقتى مدينة سياحية ساحرة، نقدر نعزم الناس من كل حتة إنها تيجى تغير جو هنا». وفى نهاية كلمته طالب الجمهور بالتقاط صور تذكارية مع أبراج مدينة العلمين والترويج لها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى لتنشيط السياحة.

وفى اللحظة التى كان مقررا أن يطل فيها الفنان تامر حسنى على جمهوره لينطلق الحفل، اختار أن يكون له دخول خاص يليق بالحدث الخاص الذي يحدث للمرة الأولى بمدينة العلمين، ففاجأ الجمهور بدخوله طائرا في الجو بشكل غير تقليدى على طريقة فيلمه الجديد «تاج» المعروض حاليا بدور العرض في مصر والوطن العربي ودول العالم، والذي يقدم من خلاله شخصية السوبر هيرو، وبعدها وجَّه كلمة خاصة لجمهوره قائلاً: «أنا بتشرف إني تم اختياري إني أعمل افتتاح مهرجان العلمين، والمهرجان ده عاوزين نحافظ عليه كل سنة علشان يجمعنا ويجمع كل مطربينا من مصر وكل الوطن العربي».

وبعدها انطلق الفنان تامر حسنى بتقديم العديد من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجعلت الأجواء حماسية، وكان من بينها «حبيبي وأنت بعيد، ورد صناعي، أنت اختيار، نور عيني، ميحرمنيش منك، ارجعلي، كفاياك أعذار»، بالإضافة إلى تقديم أغانيه الجديدة التي طُرحت في ألبومه الجديد، ومنها أغنية «هرمون السعادة» التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير للغاية.

«نويل» يشارك تامر حسنى الرقص على المسرح

وعلى مدار الحفل، لم يتوقف تامر حسني عن مفاجأة جمهوره، حيث فاجأهم بظهور البلوجر الألماني العالمي نويل روبنسون ومشاركته له على المسرح بتقديم رقصته الشهيرة على أنغام أغنية «تاج» التي كان قد شاركه فيها بالفعل من قبل من خلال ظهوره في الفيديو كليب الخاص بها، وبعد دعوته للرقص عليها على المسرح اختاروا عشرة من الجمهور لينضموا لهم ويرقصوا معهم، وبالفعل صعد الجميع واشتعلت الأجواء مجددا.

ولم يكتفِ حسنى بتقديم أغنيتين فقط من ألبومه الغنائى الجديد، وهما «هرمون السعادة» و«تاج»، ولكنه قرر أن يُهدي جمهوره هدية خاصة من مدينة العلمين بتقديم الأغنية الثالثة من الألبوم للمرة الأولى، والتي حملت اسم «مش هتغير عشان حد» والتي كتب كلماتها ولحَّنها بنفسه، وهي من توزيع على فتح الله ولاقت ردود فعل قوية للغاية.

تامر حسني يدعم المواهب الجديدة

وكعادة الفنان تامر حسنى في دعم المواهب الجديدة، لم يخلُ الحفل من تقديمه لعدد من المواهب الغنائية، فحرص على تقديم ثلاثة مواهب مختلفة، قدم مع اثنين منهم أغنية خاصة من أغانيه لكل واحد على حدة، والموهبة الثالث كانت فرقة غنائية مميزة قدم معهم أغنيته الشهيرة لتتر المسلسل الكرتوني «سنوحي وحاتم وتيتي شيري» ورحب بهم الجمهور بحماس شديد.

واختار أن تكون نهاية الحفل مميزة مثل البداية، فخطف قلوب الحضور بظهور ابن مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، حيث رحب به بشكل كبير، وكان قد حضر مع والده الذى حرص على حضور الحفل، وبعد ساعتين كاملتين من الغناء والتألق في سماء مدينة العلمين أُنزل الستار على أولى حفلات المهرجان استعدادا لانطلاق باقي الحفلات الغنائية في الأيام المقبلة، التي سيحييها عدد كبير من الفنانين الذين أُعلن عنهم بالفعل، من بينهم راغب علامة ونانسى عجرم، والمقرر أن يُحييا ثانى حفلات المهرجان يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو، وهناك أيضا عدد آخر من الفنانين سيكونون ضمن قائمة حفلات المهرجان، منهم إليسا وعمر خيرت وأنغام ومطرب الراب العالمي russ، حيث إن المهرجان سيمتد على مدار 45 يوماً كاملة، فقد انطلق يوم 13 يوليو ويستمر حتى يوم 26 أغسطس.