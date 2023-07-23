موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. باق أيام قليلة

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين إن هيئة مكتب النقابة قررت صرف معاش نقابة المعلمين يوليو يوم الخميس المقبل 27 يوليو الجاري، على دفعتين الأولى للأعضاء والثانية للورثة.

وأكد نقيب المعلمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 يستلزم تدبير النقابة نحو 140 مليون جنيه، ما يتحكم في موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، كدفعة واحدة، لافتا إلى أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، بالتزامن مع الزيادات المستمرة فى الأعداد بشكل كبير، وفور نجاح المجلس فى إكمال الدفعة يتم تحديد موعد الصرف.

معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

وأوضح نقيب المعلمين أن معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 يجرى صرفه لحوالي 259 ألف عضو بقيمة تصل إلى 102 مليون جنيه، وأيضا 212 ألفًا و664 مستحقًا من الورثة فتصل إلى 29 مليونًا و467 ألف جنيه.

وأرجع سبب تأخر صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 إلى زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقف تحصيل رسم الاشتركات الخاصة بالنقابة والتي تبلغ 2%، يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات وعدم تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين بشكل ثابت.

وأشار إلى أن النقابة تعاني من عجز في الموارد مع تزايد أعداد المعلمين المحالين للمعاش شهريا بمعدل 5000 معلم، ما يحمل صندوق المعاشات أعباء كثيرة ويؤثر على تحديد موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.