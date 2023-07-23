عاجل| تجنب الصعود بالأسانسير في هذا الوقت.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

تعد الكهرباء هي حديث الساعة بالنسبة للمواطنين بسبب فترات تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربائي لا سيما في ظل الموجه الحارة التي تشهدها البلاد، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة مواعيد تخفيف الأحمال.

مواعيد تخفيف الأحمال

وأعلنت الشركة القابضة للكهرباء جدول مواعيد تخفيف الأحمال، والذي جاء على النحو التالي:

- يبدأ من من منتصف الليل على رأس الساعة

- لا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

- يجري البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، على أن تكون على النحو التالي:

من الساعة 1:50 إلى الساعة 2:10

من الساعة 2:50 إلى الساعة 3:10

من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:10

من الساعة 4:50 إلى الساعة 5:10

من الساعة 5:50 إلى الساعة 6:10

- يبدأ فصل الكهرباء من الليلة بالتوقيتات الجديدةن بدءا من الساعة الساعة الثانية عشرة ليلا السبت الموافق 22 يوليو.

- تناشد الشركة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال هذه التوقيتات المحددة لفصل التيار الكهربائي.

نصائح للحفاظ على الأجهزة أثناء انقطاع الكهرباء

ونصح مرفق جهاز الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بالحفاظ على الأجهزة الكهربائية حال انقطاع الكهرباء باتباع الأتي:

- فصل اللمبات والأجهزة الكهربائية تمامًا خلال انقطاع التيار.

- ترك لمبة واحدة ليسهل معرفة موعد عودة التيار.

- تجنل فتح باب الثلاجة أو الديب فريزر، وذلك لمنع فقد البرودة والثلج والحفاظ على الغذاء الموجود بهما.

- انتظري لبضع دقائق قبل تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى عقب عودة الكهرباء.

إصلاح أعطال الكهرباء

ووجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بسرعة إصلاح الأعطال الطارئة لانقطاع التيار، كما تتلقى الشركة بلاغات المواطنين على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق طوارئ الكهرباء، والمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، على أن تعود الكهرباء لطبيعتها بدءا من يوم الثلاثاء.