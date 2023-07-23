مركز معلومات تغير المناخ: الأسبوع الحالي الأعلى في درجات الحرارة

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الأسبوع الجاري يعد الأعلى في درجات الحرارة منذ بداية سيطرة المنخفضات الحارة وتحكم القبة الحرارية في طقس النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

سيطرة المنخفضات الحارة وزيادة تحكم القبة الحرارية حتى نهاية شهر يوليو

أوضح أن سيطرة المنخفضات الحارة وزيادة تحكم القبة الحرارية ستستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالي على الأقل، بسبب امتداد سيطرة منخفضي الهند والسودان الموسمي، إذ يتعمق الأول على شمال البلاد والثاني على مناطق جنوب الصيد، ما ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

الأشعة الشمسية التي تضرب الأرض عمودية وقوية وقصيرة الموجة

أكد أن الأشعة الشمسية التي تضرب الأرض عمودية وقوية وقصيرة الموجة، وهي الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكا أقل من الغلاف الجوي، ما يشكل خطورة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولعل ما يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة هو زيادة الرطوبة النسبية على شمال البلاد لتتراوح من 80% إلى 90%.

نصائح لتلافي تأثير الموجة الحارة على الكبار وصغار السن

وشدد رئيس مركز المعلومات على ضرورة عدم خروج الأطفال وكبار السن خلال ساعات النهار وعدم التعرض للشمس مباشرة وارتداء ملابس قطنية وتغطية اليديدن وتخفيف المجهود البدني قدر الامكان، مع تناول كميات وفيرة من المياه ووتناول الخضروات والفاكهة وعدم تناول كافيين وأطعمة بها زيادة في الملح للاحتفاظ بالسوائل في الجسم.

وأشار إلى أهمية إخلاء المركبات من المواد القابلة للاشتعال من زجاجات كحول ومشروبات غازية وأجهزة اللاب توب والعطور والبطاريات وفتح النوافذ لتهويتها وتفريغ الهواء الساخن منها، وفيما يتعلق بالمزارعين يجب تأجيل زراعة المحاصيل البينية وعدم التفكير حتى في زراعة الثوم والبصل الأخضر خلال هذه الفترة حتى تنكسر الموجة شديدة الحرارة.

رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف

وأضاف أنه يجب تقريب فترات الري وإجراء رية سريعة لكل الزراعات القائمة صباحا وعدم الري خلال الظهيرة، مع رش أشجار الزيتون والرمان بمحلول الجير المخفف على الثمار حتى لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار في الرمان.