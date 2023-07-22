قطع المياه غدا عن 4 مناطق بمحافظة الجيزة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة قطع المياه غدا الأحد عن مناطق بمحافظة الجيزة هي «هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية»، إلى جانب ضعف المياه بمنطقة نهاية فيصل ومتفرعاته ونهاية شارع الهرم ومتفرعاته لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة الثانية صباح غد الأحد وحتى الساعة الخامسة صباح نفس اليوم.

قطع المياه غدا بسبب أعمال صيانة بمحافظة الجيزة

وقالت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، إن سبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه بالمناطق المذكورة هو القيام بأعمال الربط الدائم على خط المياه المرشحة قطر 1200 مم H.D.P.E عالي الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه 6 أكتوبر المرحلة الأولى والمغذي لمناطق هضبة الأهرام وفيصل والهرم.

إعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة

وكشفت المحافظة توجيه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط المطلوبة.

الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه فوراً

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، على أن يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فوراً.