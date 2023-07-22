محافظ الجيزة: تخطيط مروري للطرق المؤدية للمواقع الأثرية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية، والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الطرق

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة، لافتا إلى أن نسب التنفيذ في أعمال مشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين الذي جرى تطويره بطول 1.5كيلو وبعرض 11م، في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

تطوير الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة

وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال التخطيط المروري لطريق سقارة من بدايته حتى نهايته استكمالا لأعمال التخطيط والتطوير للعديد من الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.

أكد «راشد»، أن طريق سقارة السياحي شهد أعمال تطوير ورصف بالكامل وإنشاء أسوار حديدية وجمالية علي جانبي الطريق، وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.

الحفاظ على الشكل الحضاري

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالطريق، وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو قمامة وإجراء أي صيانات دورية سواء لأعمدة الإنارة والبلدورات والأرصفة والحفاظ على الشكل الحضاري له باعتباره أحد الطرق الهامة المؤدية للمناطق الأثرية.