«التنمية المحلية»: تنفيذ مشروعات لرصف ورفع كفاءة شوارع الجيزة وأسيوط

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود محافظتي الجيزة وأسيوط في رصف الطرق، وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظتين.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل، ورفع مستوى الخدمات والمرافق.

تنفيذ خطة استثمارية

وتواصل محافظة الجيزة استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة، من خلال تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، بطول 1.5 كيلومترا، وعرض 11 مترا، لإضفاء المظهر الحضاري للمناطق السياحية وتسهيل الحركة المرورية.

وشهد طريق سقارة السياحي أعمال تطوير ورصف بالكامل، وإنشاء أسوار حديدية وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية.

تقديم خدمات للمواطنين

وفى محافظة أسيوط، تم رفع كفاءة شوارع منطقة الأربعين برصف شارع الاستاد الرياضي، والشوارع المتفرعة منه لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطني، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، والعمل على تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية لتحقيق الأمان والسلامة، وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، ورفع المخلفات من الشوارع لتكون عملية الرصف صحيحة، وتركيب البلدورات للارصفة وبلاط الانترلوك طبقاً للخطة الموضوعة لتحسين حالة الشوارع وتوفير حياة كريمة للمواطنين.