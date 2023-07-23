القبض على المتهمين بسرقة إحدى الشقق السكنية في المعادي

ألقى رجال الشرطة، القبض على المتهمين بسرقة إحدى الشقق السكنية في منطقة المعادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ف الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات «أجنبية» من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

كشف غموض الواقعة

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يعملان طرف المُبلغ، لهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما طرف المجني عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه، اختمرت في ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها، وفي سبيل ذلك حضرا لمسكن المجني عليه عقب سفره وأسرته وتمكنا من دخول الشقة باستخدام مفتاح مصطنع كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة واستوليا على مبالغ مالية عملات أجنبية من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

كما تبين قيام سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول، تعملان طرف المجني عليه، بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجني عليه «أمكن ضبطهما»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق الباقي على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.