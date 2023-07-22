ضبط 10 آلاف أمبول وقرص مخدر مع صاحب شركة مستلزمات طبية في الدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، اليوم، القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير، مالك شركة مستلزمات طبية بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية بحوزته ما يزيد عن 10 ألاف قرص أدوية مخدرة بقصد ترويجها على عملاءه، وجري تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة السنبلاوين للعرض على النيابة العامة.

ضبط 10 آلاف أمبول وقرص مخدر مع صاحب شركة مستلزمات طبية

وردت معلومات للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات، تفيد بورود معلومات بقيام «ت. ا. ت.»، 37 عامًا، صاحب مكتب استيراد وتصدير ويمتلك شركة مستلزمات طبية ببندر السنبلاوين بالإتجار في الأدوية والمواد المخدرة.

تشكلت حملة مكبرة من ضباط الإدارة بقيادة العقيد عمر عبد المتعال، والمقدم محمد عزام السباعي، والرائد إسلام سلطان، المفتشين بالإدارة، وبمداهمة محل إقامة المتحري عنه عثرت القوة بحوزته على كميات الأدوية والمواد المخدرة التالية:

كمية العقاقير المضبوطة مع صاحب مكتب استيراد وتصدير

- 2600 أمبولات تستخدم في التخسيس غير مصرع بها من وزارة الصحة، وأمبولات مخدر موضعي.

- 420 قرص ليريكا المخدر

-40 قرص لعقار الترامادول المخدر

- 7000 قرص منشط جنسي

وكميات من المستلزمات والطبية الغير مصرح ببيعها خارج المستشفيات، ومبلغ مالي قدره 50 ألف جنية، وسيارة رقم «د ط ف 5234» ماركة شيفرولية، وجري تحريز الكميات المضبوطة والسيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اعتراف صاحب شركة استيراد وتصدير بالاتجار بالعقاقير الطبية

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف، في محضر الشرطة، بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه، والسيارة لسهولة التنقل بين عملاءه.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واتخذ الإجراءات القانونية.