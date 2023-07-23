استقرار أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الأحد 23-7-2023

سجلت أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الأحد 23 -7-2023 في الأسواق حالة من الاستقرار، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2.75 إلى 4.75 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 7 إلى 9.5 جنيهات، والبصل بين 10 حتى 16 جنيها، وفق ما قاله أحمد عبدالله، أحد تجار سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات الیوم

أضاف عبدالله لـ«الوطن»، أنّ أسعار الخضروات الیوم الأحد 23 -7-2023 مستقرة، وجاءت كما يلي.

الجزر بعرشه بين 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو الكوسة بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر الباذنجان البلدي والرومي 1.5 إلى 4.5 جنيهات.

سعر الفلفل الأحمر البلدي 5.5 إلى 8.5 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي صوب 5.5 إلى 8.5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكھة

وقال «عبدالله» عن أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 23-7-2023، إنّ سعر العنب تراوح بين 15 إلى 20 جنيها، والتفاح المستورد بين 35 إلى 40 جنيها، والمانجو بين 15 إلى 50 جنيها حسب نوع المانجو.

أسعار الخضروات بسوق العبور

تابع «عبدالله» أنّ أسعار الخضروات في سوق العبور الأحد 23 -7-2023 مستقرة، مشيرا إلى انتظام حركة توريد الخضروات والفاكهة من المزارع القريبة، والتي تتواجد في محافظات الإسماعلية والشرقية والبحيرة والدقهلية.