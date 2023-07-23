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ضبط ‏103 آلاف و407 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | الأحد 23 يوليو 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 103407 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 39731 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و1451 مخالفة للسير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص.

حملات مرورية مكثفة

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات