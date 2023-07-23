تفاصيل حالة المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.. سيولة بآخر أيام الإجازة

سيولة مرورية تشهدها الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأحد، آخر أيام الإجازة الممتدة من الخميس الماضي- خاصة بمحافظة الجيزة على الطريق الدائري وأعلى محور صفط، وفي شوارع السودان والهرم وفيصل والبحر الأعظم وجامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز ومحي الدين أبو العز و وميدان سفنكس.

سيولة مرورية في شوارع القاهرة

وفي القاهرة، ظهرت أيضا سيولة مرورية بشارع جسر السويس باتجاه العباسية، ومنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، مناطق عين شمس والمطرية ومصر الجديدة وكذلك محور 26 يوليو، وفي نفق الأزهر وشارع رمسيس.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات بكل أنواعها وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وعدم وضع الملصق الإلكتروني.

الاستعانة بالأوناش المرورية

يستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارات من الطرق لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، ويقوم رجال المرور بالتواجد في كل الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة أي كثافات أمام حركة المركبات.