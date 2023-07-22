حالة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم.. كثافات متقطعة على الطرق

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شهدت الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الواصلة بين المحافظات، حالة من التكدسات المرورية المتحركة، وسط انتشار أمني مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

كثافات متقطعة اتجاه وسط البلد

ويشهد كورنيش القاهرة، كثافات متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

انتظام الحركة المرورية

أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فيشهد سيولة مرورية، وانتظام الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وبالنسبة لكوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، سنجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

كما أنّ هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الأمر للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة، فضلًا عن ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الطريق الدائري.

وفي شارع صلاح سالم، سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.