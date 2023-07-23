برلماني: الدولة حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص لتطوير خدمات المواني

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنّ نجاح خدمة تموين السفن في مينائي غرب وشرق بورسعيد، يعكس حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل خدمات القيمة المضافة للمواني المصرية ومرفق قناة السويس.

استثمارات وشراكات جديدة في مجال خدمات السفن

وأضاف «اللمعي» في بيان له منذ قليل، أن ذلك يأتي انعكاس لما تحرص عليه الدولة من أجل تعزيز القيمة المضافة للمواني، وتعظيم العائد الاقتصادي للموقع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن، بما يُمهّد الطريق لأنّ تصبح مصر مركزاً رائداً له مكانته إقليمياً بمجال تموين السفن بالوقود في ظل توافر المقومات.

وأوضح أنّ ذلك النجاح يشكل دافعاً قوياً لمواصلة الانخراط في بناء شراكات ناجحة وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال خدمات السفن، في ظل ما تتمتع به المنطقة من إمكانات وفرص استثمارية متميزة تؤهلها لأنّ تُصبح أحد أكبر الدول في ذلك النشاط حول العالم، وبما يحقق أعلى استفادة من قناة السويس وموقعها الجغرافي المتفرد من خلال خطة واضحة لتنفيذ واستقطاب مشروعات للخدمات المتكاملة للسفن، خاصة وأن هناك أكثر من 20 خدمة قيمة مضافة.

مستقبل مصر في استثمارات الاقتصاد الأزرق

وأكد «اللمعي» أنّه على الدولة التوسع في استثمارات الاقتصاد الأزرق باعتباره مستقبل مصر لما يوفره من فرص في توليد الدخل والعمالة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أنّ مواصلة تلك الجهود بتحفيز الاستثمارات ستؤدي إلى تحسين الخدمات، وزيادة الدخل بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري، إذ إنّها تستكمل العمل على تطوير البنية التحتية، والتي ستسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وتقديم الخدمات البحرية خاصة للسفن المارة بقناة السويس ومنها العابرة لمواني المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وأن تصبح مركزًا رائدًا لتداول الطاقة، ووضعها على خارطة تموين السفن العالمية، لاسيما وأن عمليات التموين تتم وفق كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية.

توفير فرص عمل

أشار «اللمعي» إلى أنّ أعمال التطوير التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية، مرورًا بالمجرى الملاحي الدولي قناة السويس الذي يخدم حركة التجارة الدولية، تشكل إضافة مهمة للسفن المارة والعابرة، بما يرسخ مكانتها كمركزًا إقليمياً للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية، ومركزًا صناعياً، وبوابة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، علاوة على أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد سيكون له الدور في رفع تصنيف الميناء عالمياً برفع قدراته التنافسية الجاذبة، ضمن خطط التوسع والنمو التي تسعى المنطقة لتحقيقها، وهو ما يعيد بقوة نشاط الخدمات البحرية إلى قناة السويس بعد سنوات من الغياب، ويرفع معدلات التشغيل بتوفير الآلاف من فرص العمل لشباب المحافظة.