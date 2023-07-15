«اقتصادية قناة السويس»: تفريغ 533 سيارة لذوي الهمم بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار وزيادة عمليات شحن خام الكلينكر والصودا الكاوية وتفريغ رخام ومادة الإيثلين، وتفريغ 533 سيارة لذوى الهم ونمو حركة التداول بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة UNION EXPLORER القادمة من إيطاليا لشحن 51800 طن من خام الكلينكر والتصدير إلى الجابون حيث تعتبر الأسواق الأفريقية المستورد الأول للخام من الميناء.

تفريغ 533 سيارة لذوى الهمم بميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان، أن الميناء انتهى من تفريغ سفينة دحرجة السيارات الرورو GMT ASTRO القادمة من ميناء العقبة لتفريغ 533 سيارة لذوى الهمم ، وتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

حركة سفن البضائع العامة

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة PORTOLA القادمة من قبرص لشحن 9320 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة FAI RCHEM KATANA القادمة من تركيا، لتفريغ 7 آلاف طن من مادة الإيثلين لصالح محطة الصب السائل على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى أسبانيا.

تفريغ 2430 طن رخام بالميناء

كما وصل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM القادمة من تركيا لتفريغ 2430 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.