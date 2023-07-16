«اقتصادية قناة السويس»: استقبال 236 سفينة بمينائي السخنة والأدبية خلال 3 أشهر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ رسميٍّ، أن موانيها التابعة بالمنطقة الجنوبية شهدت نشاطًا لافتًا خلال الربع الأخير للعام المالي المنقضي 2022/ 2023.

وأوضح البيان أن ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 140 سفينة متنوعة، بحمولات تجاوزت 5.2 مليون طن، و224.594 حاوية مكافئة؛ حيث بلغ إجمالي السفن في أبريل الماضي 50 سفينة تنوعت بين سفن البضائع المحواة والصب الجاف والسائل بحمولات إجمالية 1.959.273.3 طن، وإجمالي حاويات 75.615 حاوية مكافئة، وذلك مقارنةً بـ38 سفينة استقبلها الميناء خلال ذات الفترة من العام الماضي 2022 بإجمالي حمولات بلغ 1.439.510.37 طن، و80.868 حاوية مكافئة، ما يعكس نموًّا في معدل السفن بلغ 31.58%، وكذا نمو البضائع بنسبة 36.11%.

ميناء السخنة يستقبل 49 سفينة خلال مايو

كما استقبل ميناء السخنة خلال شهر مايو 49 سفينة بحمولات بلغت 1.572.103.23 طن، بعدد حاويات مكافئ نحو 78.495 حاوية مكافئة، مقارنةً بـ37 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الشهر من عام 2022 بإجمالي حمولات 1.239.649.6 طن، وعدد حاويات 72.799 حاوية مكافئة، وذلك بمعدلات نمو 32.43% في السفن، و26.82% في البضائع، وفي الحاويات 7.82%.

وفي شهر يونيو 2023، استقبل ميناء السخنة 41 سفينة بحمولات 1.686.809.35 طن بعدد حاويات 70.484 حاوية مكافئة، وذلك مقارنة بـ35 سفينة استقبلها خلال يونيو 2022 بحمولات إجمالية 1.436.934.2 طن وعدد حاويات 75.414 حاوية مكافئة، بمعدل نمو في السفن بلغ 17.14%، كما نمت البضائع بمعدل 17.39%.

ميناء الأدبية يستقبل 1.7 مليون طن بضائع

وأفاد البيان، أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل حجم بضائع إجمالي بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي؛ حيث استقبل الميناء خلال شهر أبريل 36 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات 573.960.3 طن، كما استقبل الميناء خلال مايو 31 سفينة بحمولات مختلفة بلغ إجماليها 675.546.68 طن، وخلال شهر يونيو استقبل الأدبية 29 سفينة، بحمولة إجمالية قدرها 500.900.21 طن.

وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانيها التابعة كافة في تعزيز نشاط حركة تداول البضائع المختلفة في تلك المواني؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث أنواع السفن، كما تلعب الخدمات المضافة حديثًا لهذه الأرصفة مثل خدمات تموين السفن دورًا بارزًا في إقبال مختلف خطوط الشحن العالمية على موانئ المنطقة الاقتصادية.