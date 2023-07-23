«الأرصاد» تكشف لماذا يعاني المصطافون من ارتفاع الحرارة؟

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تشهد درجات حرارة أقل، لكن نسب الرطوبة هي الأعلى على الإطلاق بسبب قربها من البحر المتوسط، لذا يشتكي المصطافين من ارتفاع درجات الحرارة عن باقي المحافظات، خصوصًا خلال فترات اللليل، موضحة أنّ الشبورة المائية تتكوّن بشكلٍ كبير على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في الصباح الباكر، لكن سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

موجة الطقس السيئ مستمرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ موجة الطقس السيئ مستمرة معنا حتى نهاية شهر يوليو، محذّرة المواطنين من الموجة الحارة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، والتي تتسبب في ارتفاع درجات حرارة الجسم لفترات طويلة ليلاً ونهارًا بالتعرض لإجهاد حراري، كما يتأثر القلب بشكل كبير.

مصر تشهد لأول مرة نشهد موجة ارتفاع بدرجات حرارة طويلة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصر تشهد لأول مرة موجة ارتفاع في درجات حرارة طويلة، فنحن قد تعرضنا لارتفاع كبير بدرجات الحرارة من قبل ولكنها قد تستمر لمطلع شهر أغسطس، وبقيم حرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، موضحة أن العالم كله يعاني من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ومصر تسجل أحيانًا درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية.