«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا عملت على استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية، عدا السواحل الشمالية الغربية، مع وجود نشاطٍ للرياح على مناطق من وسط وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 35 - 38

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 35 - 38

- بورسعيد 36 - 39

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 36 - 39

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 42- 45

- نخل 40 - 43

- كاترين 36 - 39

- الطور 38 - 41

- طابا 40 - 43

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 36

- مطروح 32 - 36

- السلوم 35 - 38

- سيوة 42 - 44

- رأس غارب 42 - 45

- الغردقة 42 - 45

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 41 - 43

- بني سويف 41 - 43

- المنيا 41 - 43

- أسيوط 42 - 44

- سوهاج 43 - 44

- قنا 43 - 44

- الأقصر 44 - 45

- أسوان 44 - 45

- الوادي الجديد 45 - 46

- أبوسمبل 43 - 44