تركيب 100 وصلة مياه مجانا للأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية، أعمال تركيب 100 وصلة مياه كمرحلة أولى للأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة كفر صقر دون تحملهم أية أعباء مادية.

تأكيد الدور المجتمعي للشركة

وكشف المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية، أن الشركة استكملت توصيل مياه الشرب لبعض الأسر الأولي بالرعاية بمركز ومدينة كفر صقر كمرحلة أولى من وصلات المياه المنفذة بالاشتراك مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقا لبروتوكول التعاون بينهم وتأكيدا للدور المجتمعي للشركة.

التأكد من أحقية الحالات

وأشارت الدكتورة مي عزت مصطفي مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، إلى أن إدارة المشاركة المجتمعية تقوم بدراسة كل حالة من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية وذلك للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم الذي توفره الشركة.

رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية

الجدير بالذكر أن الشركة تقوم بتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الاولى بالرعاية.

التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية

فيما نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالاشتراك مع الإدارة العامة لخدمة العملاء وفرع الشركة بديرب نجم حملات توعية واستطلاعات لآراء العملاء بقرى منشأة صهبرة وإكوة وكفر الباشا والعصايد، تزامنا مع تواجد سيارة خدمة العملاء ضمن خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، والتوعية بتقنين الأوضاع وسداد المتأخرات بجانب ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية والزيارات الميدانية.