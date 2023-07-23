سعر السبيكة الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بدون مصنعية

أسعار سبيكة الذهب اليوم واحدة من المشغولات الذهبية التي يمكن الاستثمار فيها شأنها شان الجنيه الذهب، ولهذا يحرص الكثير على متابعة قيمتها وأحجامها بشكل يومي في سوق الصاغة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي أسعار السبيكة الذهب اليوم الأحد 23 يوليو، وفق محلات الصاغة في شارع الدقي.

أسعار السبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2965 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام 7076 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 14 ألفا و17 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 27 ألفا و712 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 55 ألفا و47 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب أوقية 81 ألفا و298 جنيهًا.

سبيكة الذهب نصف أونصة 42 ألفا و888 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب أونصة 85 ألفا و357 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 136 ألفا و675 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 272 ألفا و811 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 2463 والشراء 2474 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم للبيع 2258 والشراء 2268 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع 2155 والشراء 2165 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع 1847 والشراء 1856 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع 1437 والشراء 1443 جنيهًا.