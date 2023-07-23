أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، اليوم الأحد 23- 7- 2023، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ليسجل 2165 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم الأحد 23- 7-2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية إذ سجل نحو 2474 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2268 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 2165 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، إذ سجل نحو 1856 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعيه إذ سجل نحو 1443 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 23 ـ 7 ـ 2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17320 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 76950 جنيها.