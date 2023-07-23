أسعار الذهب اليوم الأحد 23-7-2023 في مصر.. بكم عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 23-7-2023 في بداية تعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيها للشراء دون مصنعية، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2165 جنيها، حيث يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري.

سعر جرام الذھب عیار 24

ووفق ما نشرته شعبة الذهب، فإنّ الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2469 جنيها دون مصنعية.

سعر جرام الذھب عیار 21

وسجل سعر جرام الذھب عیار 21 نحو 2165 جنيها في بداية تعاملات اليوم لأحد 23-7-2023 بمصر.

سعر جرام الذھب عیار 18

وصل سعر جرام الذھب عیار 18 فى بداية تعاملات اليوم حوالى 1851 جنيها دون مصنعية.

سعر الجنيه الذھب

ووفق ما كشفته شعب الذهب، فإنّ سعر الجنيه الذھب سجل 17280 جنيها.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وتختلف أسعار الذھب الیوم في المحلات حسب المنطقة التي يباع فيها المعدن الأصفر، ويكون السعر موحدا، لكن اختلاف السعر يكون بسبب المصنعية الموجودة في المشغولات الذهبية.

وأكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أنّ الوقت الحالي هو الأنسب للشراء، مشيرا إلى أنّ الذهب يعتبر مخزنا للقيمة، وأي شخص لديه فائض من المال، يمكن أن يستغله في شراء الذهب، نظرا لارتفاع أسعار التضخم، التي تؤثر سلبا على السيولة النقدية.

وأضاف المغربي لـ«الوطن»، أنّ أسباب استقرار أسعار الذهب يرجع إلى التوازن بين العرض والطلب، واستقرار سعر الصرف والتراجع الطفيف في أسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أنّ الذهب عيار 21 هو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية، وأي مواطن يرغب في شراء مشغولات فمن الأفضل أن تكون من عيار 21، أما السبائك فيتم تصنيعها من الذهب الخالص عيار 24.