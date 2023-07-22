شعبة الذهب تكشف أسباب استقرار الأسعار.. الوقت مناسب للاستثمار

تعد مصر من الدول التي تشتهر بصناعة المجوهرات والأدوات الذهبية منذ العصور القديمة، ويتمتع الذهب بمكانة خاصة في السوق المصرية، حيث يعتبر من أهم المعادن الثمينة التي يتم تداولها، كما يعتبر الذهب مصدراً هاماً للدخل والتجارة في الأسواق المصرية.

وتشهد أسعار الذهب في الفترة الحالية حالة من الاستقرار، نتيجة وجود كميات جيدة من المعروض من الذهب بمحلات الصاغة، وذلك بحسب ما قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

أسباب استقرار أسعار الذهب

وأوضح منيب في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن استقرار أسعار الذهب يرجع إلى عدة أسباب، أهمها حدوث توازن بين الكمية المعروضة من الذهب بالأسواق، والكمية المطلوبة منه، بالإضافة إلى عامل آخر مهم، وهو استقرار سعر صرف الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم السبت، 22 يوليو 2023، بمحلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 2474 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 2165 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1856 جنيهاً، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1443 جنيهاً، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17320 جنيهاً.