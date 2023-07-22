كم بلغت خسائر الذهب خلال أسبوع؟.. «الشعبة» تجيب

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، على تراجع طفيف، مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس، بنحو 3 جنيهات للجرام عيار 21، ليتراجع إلى 2165 جنيهاً، فيما انخفض السعر بنحو 4 جنيهات لعيار 24، ليسجل نحو 2474 جنيهاً، وفقا للبيانات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

وبحسب بيانات الشعبة فإن أسعار الذهب تراجعت لجميع الأعيرة خلال أسبوع واحد فقط، بقيمة 30 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، كما انخفضت بنحو 35 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، وتراجع جرام الذهب عيار 22 بنحو 28 جنيهاً، فيما انخفض السعر بنحو 25 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 18، كما انخفضت السعر بنحو 20 جنيهاً بالنسبة لجرام الذهب عيار 14.

سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2474 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، خلال منتصف التعاملات لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، نحو 2268 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية لليوم السبت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالأسواق، 2165 جنيهاً للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 1856 جنيهاً للشراء بدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية لليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 1443 جنيهاً للشراء خلال التعاملات الصباحية لليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، 17320 جنيهاً للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية سعر 76950 جنيهاً للشراء خلال منتصف تعاملات اليوم السبت.