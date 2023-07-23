صرف علاج شهري مجاني لـ34 مريض جذام في كفر الشيخ

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بأنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ وقع خلال الأسبوع الماضي، الكشف الطبي على 3 آلاف و150 مواطنا، بالإضافة إلى الكشف الاقتصادي على 324 مريضا.

صرف 3 قرارات علاج على نفقة الدولة

وأشارت «محمود»، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنّ صيدلية المستشفى وفرت بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يُستخدم لعلاج مرض «الصدفية والبهاق» وذلك لكونه آمنا وفعالا، كما صرفت صيدلية نفقة الدولة بصرف 3 قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وأجرت صيدلية المعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل «الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق»، موضحة أن قسم التحاليل بالمستشفى أجرى 40 تحليلا تنوع بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، وتابع القسم الداخلي بالمستشفى 3 حالات.

صرف علاج شهري لـ34 مريضا مترددا للجذام

وأوضحت وكيل الوزارة، أنّه تم صرف علاج شهري لـ34 مريضًا مترددًا للجذام، لافتةً إلى أنّه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج، كما قسم الأشعة بالمستشفى بعمل 121 حالة بجهاز «الناروباند» وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض «البهاق والصدفية»، كما جرى إجراء 53 حالة كي بالتبريد لمرض السنط، وعين السمكة، والزوائد الجلدية.