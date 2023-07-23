تحرير 72 محضرا لمخابز بلدية مخالفة في حملات تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، استمراراً للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة.

حملات تموينية في البحيرة

وتأتي تلك الحملات للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 26 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبز تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

تحرير عدة محاضر تموينية

كما تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز لعدم وجود ماكينة صرف الخبز للمواطنين بمقر المخبز وقت المرور، وآخر لعدم وجود ميزان حساس بمقر المخبز، وتحرير محضرين لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

وفي مركز ومدينة الدلنجات، جرى ضبط 10 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، و3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وفي مركز كفر الدوار ضُبط مخبز بلدي مدعم تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و9 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 مخابز بلدية قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.