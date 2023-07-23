وكيل «صحة مطروح» يتابع حالة 4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالضبعة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي، وجرى نقلهم لمستشفى الضبعة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتقل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فور تلقيه بلاغا من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفى عن الحادث، إلى المستشفى تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات.

متابعة ميدانية للمصابين

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، خلال زيارة ميدانية مستشفى الضبعة المركزي في وقت مبكر للوقوف على الوضع ومتابعة ميدانية للحالة الصحية للمصابين.

رفع حالة الطوارئ بمستشفى الضبعة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وجرى رفع درجة الاستعدادات ونشر فريق التدخل السريع، والتأكد من توافر أكياس الدم وفصائله في بنك الدم التخزيني بالمستشفى، وتوفير جميع المستلزمات وتجهيز غرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية، وتقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين لحين تماثلهم للشفاء.