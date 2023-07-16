محمود حميدة يشهد العرض الخاص لفيلمه الجديد «مطرح مطروح» الثلاثاء المقبل

يحتفل الفنان محمود حميدة، الثلاثاء المقبل، بالعرض الخاص لفيلمه الجديدة «مطرح مطروح» بأحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يحضر افتتاح الفيلم عدد كبير من نجوم الفيلم، ومن بينهم ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، بالإضافة إلى أصدقاء الفنانين.

أحداث فيلم «مطرح مطروح»

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية.

أبطال فيلم سكوت آدكنز

ويشارك في الفيلم كل من سكوت آدكنز، ومحمود حميدة، وسيد رجب، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وسيف محسن، ومودي جميل، ومن إنتاج رنا وندى السبكي، وإخراج وائل إحسان.

والفيلم يعتبر ثاني أعمال الممثل العالمي سكوت آدكنز، بعد مشاركته في عام 2018 في فيلم «حرب كرموز»، الذي شارك فيه كل من: أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، فؤاد شرف الدين، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، إسلام جمال، فتحي عبد الوهاب، دياب، روجينا، إيمان العاصي، محمود البزاوي، مايان السيد، سارة الشامي، إبراهيم فرح، مصطفى منصور.