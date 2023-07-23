ضبط 1.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 1.5 طن دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بنطاق مركز فاقوس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

حملات تموينية مكثفة

وأوضحت مديرية التموين، في بيان، أن إدارة تموين فاقوس، برئاسة محمد سليمان، ومفتشي الإدارة، شنت حملة تموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، بتكثيف شن الحملات التموينية والرقابية لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 30 شيكارة دقيق

وأوضحت مديرية التموين أن الحملة أسفرت عن ضبط 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87,5% بكمية قدرها 1.5 طن محملو على سيارة لبيعه في السوق السوداء بغرض التربح، وتم نقل الدقيق إلى سيارة الحملة.

وتم تحرير محضر جنح ضد مجهول بالواقعة، بعد تسليم الدقيق إلى مستودع دقيق فاقوس.